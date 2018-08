Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu langen Lieferzeiten bei Neuwagen

Stuttgart (ots) - Dass Kunden bei der Bestellung von Neuwagenteils lange Lieferfristen in Kauf zu nehmen haben, muss sich dieAutomobilindustrie anlasten. Einige Hersteller haben es versäumt,sich rechtzeitig auf den neuen Abgaszyklus WLTP vorzubereiten. Wennder Verband der Automobilindustrie die Schuld für Verzögerungen derPolitik zuschieben will, lenkt das von eigenen Fehlern ab. Nach demVersagen der Automobilmanager in der Dieselkrise hatte die Politikkeine andere Wahl, als schnell zu handeln. Dass ein neuesAbgasmessverfahren kommt, wusste die Industrie seit Langem. EinigeUnternehmen haben den Aufwand unterschätzt. Das Nachsehen haben jetztdie Kunden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell