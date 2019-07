Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu härteren Strafen für junge Straftäter

Stuttgart (ots) - In manchen Fällen klingt der Ruf nach härterenund früher einsetzenden Strafen durchaus plausibel, nicht zuletzt,weil er klare Konsequenzen für gewaltbereite Kinder verspricht. Undmuss man in etlichen Fällen nicht davon ausgehen, dass diekriminelle Energie und Skrupellosigkeit bei so manchem zwölfjährigenIntensivtäter weit über sein biologisches Alter hinausgehen und derBegriff "Kind" der Lebenswirklichkeit der Beschuldigten körperlichwie charakterlich längst nicht mehr gerecht wird?Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell