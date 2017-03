Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu ärztlichen Behandlungsfehlern

Stuttgart (ots) - 696 Millionen ambulante Behandlungsfälle, dazufast 20 Millionen in Kliniken: Die Bilanz der Bundesärztekammerhat nur einen Makel - sie ist nicht Teil eines Zentralregisters, indem alle Fälle zusammengefasst sind. Haftpflichtversicherer, Gerichteund Krankenkassen führen ihre eigene, wenn auch nicht wesentlichabweichende Statistik. Die überschaubare Fehlerbilanz sprichtdafür, dass die Leistung und die Kompetenz der Ärzte in aller RegelVertrauen verdienen. Und so bitter das für viele Betroffene oft ist:Die Fehler im Promillebereich ändern daran nichts.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell