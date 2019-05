Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Vorschlägen der SPD zur Grundrente

Stuttgart (ots) - Eines muss man dem Bundessozialminister lassen:Wenn es um sein Lieblingsprojekt geht, lässt sich Hubertus Heil vonnichts und niemandem beirren - vom skeptischen Koalitionspartnernicht, vom politischen Gegner nicht und vom Zustand der öffentlichenKassen erst recht nicht. Wenige Tage vor der Europawahl hat Heil seinKonzept zur neuen Grundrente vorgestellt. Es geht um viel Geld unddie nicht ganz triviale Frage, was sozial gerecht ist und wie vielSozialpolitik sich das Land noch leisten will. Für die SPD geht esaber auch darum, als linke Volkspartei zu überleben. Sie will ihreVorstellungen zur Grundrente unbedingt gegen die Union durchsetzenund so den Arbeitnehmern im Land deutlich machen, dass sie immer nochdie Partei der kleinen Leute ist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell