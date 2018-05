Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Trumps Sanktionspolitik gegenüber dem Iran und Russland

Stuttgart (ots) - Es gibt nur einen Weg: Wenn sich die USA nichtmehr an die Regeln im internationalen Handel halten, müssen dieHandelspartner darauf mit aller Härte antworten. Nur diese Sprachescheint Trump zu verstehen. Ihm muss vor Augen geführt werden, dasses ein hochriskantes Spiel ist, sich mit allen Partnern gleichzeitiganzulegen. Tatsächlich liegt Washington nicht nur mit Europa, Japan,China und Russland im Clinch. Trump ist auch dabei, die Regeln desnordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko und Kanadaauszuhebeln. Er begibt sich in einen ökonomischen Mehrfrontenkrieg,ohne dafür ein Konzept zu haben. Noch halten sich diewirtschaftlichen Folgen in Grenzen. Falls sich aber dasinternationale Handelsklima eintrübt, wäre das für die USA einBumerang.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell