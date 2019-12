Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Trump

Stuttgart (ots) - Die Amtsenthebung ist nur zum Teil ein juristischesVerfahren. Am Ende dominiert die Politik. Die Demokraten folgen dem Wunschihrer Basis, die Republikaner werden wahrscheinlich ihrem Präsidenten treubleiben. Anders als beim Watergate-Skandal Richard Nixons fehlt es an derÜberparteilichkeit. Was - Stand jetzt - bedeutet, dass Trump nicht durch denSenat aus dem Amt gejagt wird.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4460404OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell