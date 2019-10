Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Todesfällen beim Wilke-Skandal

Stuttgart (ots) - Drei Menschen sind tot. Nach allem, was bekanntist, starben sie, weil sie verseuchte Ware des hessischenWurstherstellers Wilke gegessen hatten. Dieser traurige Fall zeigt,dass Bund und Länder endlich die Lebensmittelkontrolle verbessernmüssen - und zwar überall in Deutschland. In Hessen zum Beispiel hatdie Landesregierung kein Durchgriffsrecht im Krisenfall - und kannder für die Kontrolle zuständigen Behörde eines Landkreises odereiner Stadt keine Vorgaben machen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell