Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Strafzölle

Stuttgart (ots) - Die US-Regierung will die Europäerauseinanderdividieren, weil sie dann leichteres Spiel hat. Gegendieses Mobbing müssen die Europäer, so gut es geht, zusammenhalten,auf Trumps Protektionismus munter mit anderen Handelspartnern neueHandelsdeals abmachen - und nicht vergessen, dass in den USA sogardie Großindustrie auf ihrer Seite ist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell