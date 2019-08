Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Steuereinnahmen Baden-Württembergs

Stuttgart (ots) - Dank der Konjunktur sind die Steuereinnahmenseit 2014 um ein Fünftel gestiegen. Allerdings zeichnet sich seitMonaten ab, dass die Entwicklung nicht so rasant weitergehen wird.Baden-Württemberg muss bis 2022 voraussichtlich mit 600 MillionenEuro jährlich weniger auskommen, als bisher geplant. Zugleich fallendie Personalkosten in den nächsten zwei Jahren um je 450 MillionenEuro höher aus als vorgesehen. Zudem steht das Land unter Druck, weilim Januar 2020 die Schuldenbremse in Kraft tritt. Von da an könnendie Länder bei Geldknappheit nicht einfach neue Kredite aufnehmen,wie sie es jahrzehntelang getan haben.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell