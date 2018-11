Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Seehofers Rücktritt als CSU-Chef

Stuttgart (ots) - Sprunghaft, streitsüchtig, unberechenbar:Seehofer hat zu oft alle Register gezogen, wenn es galt,unproduktive Unruhe zu stiften und die schicksalhafte Gemeinschaftmit der CDU an den Rand des Abgrunds zu drängen. Die Quittung bekamer jetzt von fast allen CSU-Bezirksvorsitzenden. Das empörteGeschrei aus der SPD und von den Grünen, das Seehofer zum sofortigenRücktritt auffordert, ist nicht mehr als eine schrilleBegleiterscheinung. So gewöhnlich wie dumm. Doch auch in der Unionweint man ihm über Bayerns Grenze keine Träne nach. Seineunbestreitbaren Verdienste und Erfolge als CSU-Chef undMinisterpräsident sind vergessen und lange her.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell