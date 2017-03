Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu ein Schulz macht noch keinen Sommer

Stuttgart (ots) - Fast hatte man es schon vergessen, dass die CDUWahlen in Bundesländern noch richtig gewinnen kann. An der Saarschauen sich die Christdemokraten daher, wenn auch jubelnd,reichlich ungläubig an. Während alle anderen Parteien, die vor fünfJahren angetreten waren, Verluste hinnehmen müssen, strahlen CDU undihre Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer um die Wette. Siehaben den ersten Platz nicht nur gehalten, sondern komfortabelausgebaut. Die SPD hatte zum Angriff geblasen, alle Umfragen deutetenauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin, und der Spuk einer ersten rot-rotenKoalition in einem West-Bundesland schien Gestalt anzunehmen.Dennzog da jetzt nicht an der Seite der Saar-Genossen einer mit ins Feld,der der Partei allein durch bloßes Handauflegen Glück und Segen zuverheißen schien? Pustekuchen! Ein Schulz allein macht noch keinenSommer. Der große Teil der Saarländer fand eben nicht nur dieFortsetzung der großen Koalition ganz in Ordnung, er honorierte imBesonderen auch die Regierungsbilanz von Kramp-Karrenbauer, derdieser unerwartet deutliche CDU-Triumph vor allem zuzuschreiben ist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell