Stuttgarter Nachrichten: Kommentar Reisen/Tourismus/Terrorismus/ITB

Stuttgart (ots) - Viele Menschen verreisen mit einem mulmigenGefühl. Sie haben die Befürchtung, zufällig zur falschen Zeit amfalschen Ort zu sein. Dies sind verständliche Bedenken. Aber es gibtebenso viele Gründe, weiter in die Ferne zu schweifen. Das ist keinAkt der Verdrängung, sondern Pragmatismus. Ein Tourist sorgt dafür,dass Menschen in einem fremden Land ihr Auskommen haben. Das schafftwirtschaftliche Sicherheit und kann Extremismus vorbeugen, weil einePerspektive aufgezeigt wird. Andererseits profitiert auch derReisende selbst. Er erfährt ein Gefühl von Freiheit, erweitert seinenHorizont, baut Ängste ab, lernt fremde Kulturen kennen. Tourismuskann so mithelfen, Terrorismus zu bekämpfen.