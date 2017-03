Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Rechtspopulisten in Europa

Stuttgart (ots) - Putzmunter waren schon bei der Wahl desösterreichischen Präsidenten eher diejenigen, die dieRechtspopulisten stoppen wollen - so wie jetzt in den Niederlanden.Beobachter gehen davon aus, dass auch der mehr als holprige Start vonUS-Präsident Donald Trump AfD, Front National und Co. eherunattraktiv macht. Der Blick der Proeuropäer nach Frankreich, wo imApril und Mai gewählt wird, bleibt jedoch bang: Mittlerweile wird derKandidat der Konservativen, François Fillon, wegen diverserFilz-Vorwürfe von der Justiz offiziell als Beschuldigter geführt -von Fillons Skandalen könnte Le Pen profitieren.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell