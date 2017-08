Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Niels H.

Stuttgart (ots) - Wären die Morde also zu verhindern gewesen?Wirft die vermutlich größte Mordserie der deutschenKriminalgeschichte womöglich ein fahles Licht auf Arbeitsläufe undKontrollen in deutschen Kliniken? Der Bundesgesundheitsminister tutgut daran, vor einem Generalverdacht gegen das Pflegepersonal zuwarnen. Doch er sollte es nicht dabei bewenden lassen. Noch immerfehlt in vielen der 2000 Kliniken ein anonymes Meldesystem, eineumfassende Sterbestatistik, eine kompetente amtsärztlicheLeichenschau. Wegsehen muss unmöglich sein. Der Einzelfall Niels H.,er schreit geradezu nach weitreichenden Konsequenzen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell