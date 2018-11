Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Merz und das Asylrecht

Stuttgart (ots) - Hat er das wirklich nötig? Muss Friedrich Merzeine Scheindebatte vom Zaun brechen und das deutsche Asylrechtscheinheilig in Frage stellen? Wohlwissend, dass es in diesem Punktkeine Grundgesetzänderung geben wird. Dabei sind seine Fragen nichtgrundsätzlich falsch. Passt das deutsche Asylrecht in eineeuropäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik? Ist es auch dannnoch tauglich, wenn aus überschaubaren Asylfällen undurchschaubareMassenzuwanderung wird? Deutschland wird darauf eine Antwort gebenmüssen. Dann aber geht es mehr um die Verhinderung von Fluchtursachenals um eine Änderung des Grundgesetzes. Für eine billigeparteipolitische Vorfeld-Polarisierung eignet sich das Thema dahernicht. Dafür ist es zu ernst.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell