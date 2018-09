Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Kämpfen um Idlib

Stuttgart (ots) - In Idlib, der letzten Rebellen-Hochburg inSyrien, wird über kurz oder lang die Regierung von Präsident Assadwieder die Kontrolle übernehmen. Deshalb werden die Europäer gleichmehrere bittere Pillen zu schlucken haben. Erstens dürften sie wohlkeine andere Wahl haben, als sich mit Assad zu arrangieren, auch wennder syrische Präsident viel Blut an den Händen hat. Zweitens wirdEuropa vor der Wahl stehen, neue Fluchtwellen zu riskieren - oder zuzahlen. Drittens muss Europa erkennen, dass Kremlchef Wladimir Putinnicht nur in der Ukraine nach neuem Einfluss strebt, sondern auch imNahen Osten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell