Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Jamaika:

Stuttgart (ots) - Wäre ein Jamaikaschrecken ohne Ende wirklichbesser gewesen als das Jamaikaende mit Schrecken? Wie hätte einsich offensichtlich fremd gebliebenes, von unüberwindbarem Misstrauenheimgesuchtes Bündnis vier lange Jahre eine konstruktive undberechenbare Politik machen sollen? Da ist es verständlich, dasExperiment, wenngleich in allerletzter Stunde, abzubrechen. Soselbstverständlich, wie der Wähler die bereits kurz nach der erstenWahlprognose in Beton gegossene, jetzt noch einmal vom Bundesvorstandeinstimmig wie eigennützig bekräftigte SPD-Totalverweigerungakzeptiert zu haben scheint, so nüchtern sollte er auch den Schrittder FDP einordnen. Die Karten werden jetzt neu gemischt.