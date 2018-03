Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Horst Seehofers Äußerung über den Islam

Stuttgart (ots) - Tag zwei der neuen Regierung - schon hatHeimatminister Horst Seehofer alle Erwartungen enttäuscht, er werdeauf seine Lieblingsrolle als Bundesoppositionsführer verzichten. Dawar offenbar die Versuchung zu groß, mit dem dämlichen Spruch, derIslam gehöre nicht zu Deutschland, gleich mehrere Fliegen mit einerKlappe zu schlagen. Seehofer hat damit nicht nur Markus Söder am Tagseiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten die Schau gestohlen,sondern auch Kanzlerin Angela Merkel signalisiert: Mag die SPDOpposition innerhalb der Regierung angekündigt haben, der CSU-Chefbetreibt sie vom Start weg mit Wucht und Wonne. Mit dem perfidenSatz, sie müssten "mit uns leben, nicht neben uns", hat Seehofer rundvier Millionen Muslime in Deutschland ohne Not als nicht zu "uns"gehörend einsortiert. Ein Heimatminister, der seine Heimat spaltetstatt eint, ist keiner.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell