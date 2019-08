Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu G-7-Gipfel

Stuttgart (ots) - Die internationale Nachkriegsordnung ist mit demG-7-Gipfel von Biarritz weiter erodiert. Das, was einmal "der Westen"genannt wurde, existiert nur noch in Bruchstücken. . . . Derdiesjährige Gastgeber Emmanuel Macron hat die Realität anerkannt.Angesichts offenkundigen Streits in der Handelspolitik, beimKlimaschutz oder in Sicherheitsfragen wird gar nicht versucht, umjeden Preis ein abgestimmtes Dokument zu präsentieren. Stattdessenwird punktuell geschaut, in welchen Teilbereichen sich die Gruppenoch einigen kann. Ohne den Ehrgeiz, wenigstens unter altenVerbündeten weitgehenden Konsens herzustellen, verliert der G-7-Kreisweiter an Bedeutung.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell