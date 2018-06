Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Fußball-WM in Russland

Stuttgart (ots) - So ein Fußballfest, versichern Soziologen,ist das letzte große Gemeinschaftserlebnis unserer Zeit. Ronaldogucken, Messi feiern, Pogba bestaunen und den sympathischenIsland-Zwergen die Daumen drücken. Im gemeinsamen Zittern um denSieg oder im kollektiven Trauern nach der Niederlage feiert dieSolidarität ihre kurzzeitige Renaissance. Wo sonst gebiert die indie Unübersichtlichkeit gestürmte globalisierte Welt so vielgesicherte Erkenntnis? Der Ball ist rund. Ein Spiel dauert 90Minuten. Knapp vorbei ist auch daneben. Und nirgendwo anders sammeltsich so viel unverdächtiger Patriotismus: Wer Thomas Müller inseiner Absicht bestärkt, über rechts zu kommen, wählt vielleichtsogar die SPD.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell