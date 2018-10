Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Fehlen von Politikern bei Abstimmungen

Stuttgart (ots) - Immer wieder schimpfen Bürger über faulePolitiker, wenn sie im Bundestag spärlich gefüllte Sitzreihensehen. Nein, arbeitsscheu sind die allermeisten gewähltenVolksvertreter nicht - nur bleibt ihre Tätigkeit manchmalunsichtbar. Keine gute Erklärung gibt es dagegen dafür, häufigAbstimmungen fernzubleiben. Sie stehen schließlich am Ende eineslangen Willensbildungsprozesses und sind Kern des parlamentarischenGeschäfts. Wer als Vertreter seines Wahlkreises und seiner Parteinicht teilnimmt, verzerrt in der repräsentativen Demokratie dasMeinungsbild in einer Gesellschaft - wenn es auch in der Praxisselten so eng zugeht, dass ein Ergebnis wirklich verfälscht wordenwäre.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell