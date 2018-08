Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Diesel-Nachrüstungen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Es zeichnet sich ab, dass die Bundesregierungkeine Hardwarenachrüstung verordnen wird. Dies wird die Kritiker inihrem Verdacht bestärken, dass die Politik zu viel Rücksicht auf dieAutoindustrie nimmt. Doch so einfach ist es nicht. Wer die Berichteder Experten liest, bekommt schnell einen Eindruck, welchen Aufwandes bedeuten würde, Millionen älterer Fahrzeuge nachzurüsten. DieKosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen: Für jedes Modellmüssten Katalysatoren entwickelt, genehmigt und eingebaut werden. Daswürde viele Jahre in Anspruch nehmen. So viel Zeit hat derGesetzgeber nicht. Die Luftqualität in den Städten muss schnellbesser werden.