Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu CDU und Klimapolitik

Stuttgart (ots) - Die CDU ist überfahren worden bei derEuropawahl und musste bedröppelt feststellen, dass die Grünen ihr1,2 Millionen Wähler abgeluchst hatten. Mit Verspätung macht sich derschwere Tanker CDU nun emissionsarm auf den Weg, die Leerstelle beimTopthema Klimaschutz mit Inhalten zu füllen... Im Herbst will dieUnion nachlegen mit einem Konzept dafür, was die Tonne CO2 inZukunft kosten soll. Dann stehen drei wichtige Wahlen im Osten derRepublik an, die Umfragen zufolge die politische Landschaftnachhaltig verändern könnten. So sehr die Union auch versuchenmuss, dass die Grünen ihr in den alten Ländern nicht den Rangablaufen - im Osten ist ihr Hauptgegner die AfD, die aus derBegrünung der CDU eher noch Profit schlagen könnte. Ob sich diePartei überhaupt aus diesem Dilemma befreien kann, ist offener dennje.