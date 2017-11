Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Bundeswehr-Einsätzen:

Stuttgart (ots) - Jamaika ist noch keine zwei Tage tot - schonwird die problematischste Folge greifbar: Deutschland istaußenpolitisch nur bedingt handlungsfähig. Das hat die erste Debattedes neuen Bundestags über eine Verlängerung von insgesamt siebenBundeswehr-Einsätzen im Mittelmeer und außerhalb des Nato-Gebietsgezeigt. Wo es um die härteste Währung der Außenpolitik - den Einsatzmilitärischer Mittel - geht, fährt die Republik jetzt nur noch aufSicht. Also genau in dem Bereich, an dem DeutschlandsHandlungsfähigkeit und Berechenbarkeit in besonderem Maß gemessenwerden. Da geht es unter zerzausten Jamaikasegeln nur noch imDreimonatstakt voran.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell