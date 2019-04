Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Arbeitskampf der Klinikärzte

Stuttgart (ots) - In der Tarifpolitik verschieben sich dieKoordinaten - die Arbeitswelt verändert sich. Die Gewerkschaftenstreben nicht mehr nur nach höheren Gehältern. Immer mehr drängt sichdie Gestaltung der Arbeitszeit als zentrales Anliegen in denVordergrund. Selten wurde dies so deutlich wie jetzt im Tarifkonfliktder Ärzte an den kommunalen Kliniken. Mehr Geld, gerne. Aber nochwichtiger ist vielen eine Arbeit, die sie nicht permanentüberfordert und ihre Lebensqualität erhält.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell