Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Abschiebungen in der Lea Ellwangen

Stuttgart (ots) - 100 Tage nach der Großrazzia in Ellwangen mussman sagen: Die Machtdemonstration der Polizei in derErstaufnahmeeinrichtung hat nicht viel gebracht. Zwar werden Beamte,die zu Abschiebungen anrücken, dort seitdem nicht mehr bedroht. DasKatz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Migranten ging aberunvermindert weiter. Dies ist allerdings landesweit so: LautStuttgarter Innenministerium sind zuletzt 70 Prozent aller geplantenAbschiebungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen gescheitert. Meistwaren die Personen nicht auffindbar, oft tauschten sie einfach nurdie Zimmer. Ellwangen ist also überall. Wenn die meistenAbschiebungen scheitern, verliert das Asylrecht immer mehr anAkzeptanz. Linke Politiker leisten dem Asylrecht einen Bärendienst,wenn sie beklagen, vom Gefühl her würden oft die Falschenabgeschoben. Als stünden Gefühle über Gerichtsentscheidungen. Vielwichtiger wäre es, die Regeln weiter so zu verschärfen, dassAbschiebungen schon beim ersten Anlauf gelingen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell