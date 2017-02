Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Abschiebungen

Stuttgart (ots) - Schritt für Schritt und von den üblichenProtesten begleitet, versucht die Bundesregierung in derFlüchtlingspolitik wieder Herr des Verfahrens zu werden. Viel zulange, inhaltlich unentschlossen und politisch gespalten hatte sichdie große Koalition im Rausch ihrer Willkommenskultur darum gedrückt,klare Überprüfungsregeln und spürbare Sanktionen gegenüber allendurchzusetzen, die sich illegal oder gegen Recht und Gesetzverstoßend in Deutschland aufhalten. Es musste erst ein tödlicherAnschlag wie in Berlin geschehen, um Schwarz-Rot klarzumachen: Nebender Willkommenskultur für die vielen Verfolgten, Unterdrückten undKriegsopfer muss es auch ein hartes und konsequentes Durchgreifengegen all jene geben, die das Gastrecht und die politischeGutmütigkeit missbrauchen - gleich ob religiös verblendet,kriminell oder in terroristischer Absicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell