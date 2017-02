Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Abschiebepakt/Terror/Sympathisanten

Stuttgart (ots) - Wenige Wochen nach dem grauenhaften Überfall aufeinen Berliner Weihnachtsmarkt durch einen Nordafrikaner, der mitMulti-Identität in Europa unterwegs war, frustriert auch der Verzichtdarauf, Asylbewerber, die eine Klärung ihrer Identität durch Tricksenund Täuschen behindern, geradewegs wieder zurück zu schicken. EinStaat der Asyl gewähren soll, hat Anspruch darauf zu wissen, wem erdieses Recht einräumt. Merkwürdig, dass sich so vieleLandesregierungen nicht dazu aufraffen, solche Mittel im Kampf gegenTerroristen auszuschöpfen. Mittel, die den Schutz der Bürger und auchderer verbessert hätten, die nach Deutschland gekommen sind, um sichvor Terroristen vom Schlage des IS zu retten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell