Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Ablösesummen für Azubis

Stuttgart (ots) - Etliche Lehrstellen in Handwerk, Industrie undDienstleistungen bleiben unbesetzt. Die Wirtschaft brummt zwar nichtmehr, aber die meisten Unternehmen haben noch gut zu tun. Doch derArbeitsmarkt ist vielerorts leer gefegt. Und die Berufsausbildung imdualen System stößt an Grenzen, wenn jeder zweite junge Mensch einHochschulstudium beginnt. So gesehen ist es schon nachvollziehbar,dass Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer laut über Ablösesummenfür Nachwuchskräfte nachdenkt, die gleich nach der Lehre von anderenUnternehmen abgeworben werden. Etliche Betriebe scheuen keine Kostenund Mühen, um junge Leute auszubilden. Nach drei Jahren stehen siedann aber mit leeren Händen da, weil die Kräfte bei der Konkurrenzanheuern oder die Branche wechseln.