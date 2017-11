Stuttgarter Nachrichten: zu den Jamaika-Sondierungsgesprächen

Stuttgart (ots) - Da wächst zusammen, was nicht zusammengehört -obwohl sich die Bundeskanzlerin, die das angestrebte Jamaika-Bündnisdurch vier lange Regierungsjahre steuern soll, zuversichtlich gibt,die so unterschiedlichen schwarz-gelb-grünen Enden mit Bemühen undAnstrengung zusammenbinden zu können. Denn nach der ersteSondierungsrunde, bei der alle Themen auf den Tisch kamen, zeigt sichvor allem eines: Jamaika hat schon in der Aufwärmphase seinen Charmeverloren. Mag der ein oder andere Streit auch derart theatralischzugespitzt wirken, mag manche glauben, ihn hier und da mit ihrerebenso plump inszenierten atmosphärischen Turtelei entschärfen zumüssen: Allen voran den kleinen Großmäulern scheint es gelungen zusein, schon im zarten Ansatz jene Hoffnung auf Vertrauen zuerschüttern, die die Vorfreude auf Jamaika auf allen Seiten hätteblühen lassen können.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell