Stuttgarter Nachrichten: Gegner der DFB-Elf bei der Fußball-WM

Stuttgart (ots) - Respekt ist angebracht, Angst muss die deutscheMannschaft vor keinem Gegner haben. Löws Abordnung siegte imStatus "Jugend forsch" beim Confed-Cup, sie marschierte in ihrerStandardbesetzung ohne Makel durch die WM-Qualifikation - und wasbesonders wertvoll ist: Sie rekrutiert sich aus einem Fundus vonTalenten, der in der deutschen Fußballgeschichte einmalig ist. Sobetrachtet ist alles gerichtet für den fünften WM-Stern auf demDFB-Trikot. Ein Wattepusten wird die Titelverteidigung zwar nicht,Joachim Löw wird die Mission WM 2018 aber so präzise planen wieeine Mondlandung.