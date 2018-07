Stuttgarter Nachrichten: zu den Folgen der Dürre für Verbraucher

Stuttgart (ots) - Die Hitze macht allen zu schaffen. Auch diewirtschaftlichen Folgen sind spürbar. Am lautesten klagen dieLandwirte. Aber muss der Staat das Wetterrisiko der Landwirteabsichern? Sind Bauern nicht freie Unternehmer wie andere, bei denenGewinn wie Verlust ja auch nicht vergesellschaftet werden? Ob derStaat den Bauern nun hilft oder nicht: Zur Kasse gebeten werden amEnde der Dürre nicht zuletzt die Verbraucher. Das ist gewiss. Schonjetzt sind viele Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um zehnProzent gestiegen. Der Trend könnte sich fortsetzen. Und wer weiß?Vielleicht wird man eines Tages Hirse in den Einkaufskorb legen.Obwohl es heute noch heißt, sie sei in Deutschland nicht marktfähig.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell