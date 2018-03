Stuttgarter Nachrichten: zu der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass Sparkassen in ihren Unterlagen auf die weibliche Form des Wortes Kunde verzichten dürfen.

Stuttgart (ots) - Das Gericht führt im Fall der über 800Sparkassenvordrucke, auf denen neben den Begriffen "Einzahler" und"Kontoinhaber" die Ansprache "Einzahlerin" und "Konteninhaberin"fehlt, ein praktisches, von allen überzogenen Feminismus-Flausenbefreites Argument ins Feld. Solange schwierige Dokumente durch dieNennung beider Geschlechter nur noch komplizierter würden, sei derzusätzliche Begriff "Kundin" verzichtbar. Jetzt will die Klägerinvors Bundesverfassungsgericht. Mal sehen, was dort passiert. DerBundesgerichtshof jedenfalls hat klug abgewogen und sich dafürentschieden, juristisch geschlechtsblind zu entscheiden. Was allemalbesser ist als blauäugig.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell