Stuttgarter Nachrichten: Dieselskandal

Stuttgart (ots) - Zu den vielen Folgeschäden des Dieselskandalsgehört auch die wirtschaftliche Lage vieler Autohändler, die nun,anders als die Hersteller, an vorderster Front der Verunsicherung,teilweise auch der Wut ihrer Kunden ausgesetzt sind und versuchen,die Wogen zu glätten. Viele müssen das Risiko abrutschender Preisefür gebrauchte Diesel aus den kargen Gewinnen finanzieren, die derAutoverkauf in Zeiten des Online-Handels noch abwirft. Natürlich sindAutohändler freie Unternehmer - doch auch sie haben wie ihre Kundenein Vertrauen in die Hersteller gesetzt, das beim Diesel sooffensichtlich nicht gerechtfertigt war.