Stuttgarter Nachrichten: zu Air Berlin und Ryanair

Stuttgart (ots) - Niemand muss Ryanair mögen - doch schon dieTatsache, dass es dieses Unternehmen gibt, macht das Fliegen für alleerschwinglicher. Die günstige Unfallbilanz deutet zudem darauf hin,dass niedrige Preise und Sicherheit kein Widerspruch sein müssen.Die Pleite von Air Berlin könnte den Staat nun in die Lage versetzen,sich ein Pfandrecht auf die attraktiven Start- und Landerechte zusichern, um diese später vor allem dem Ex-Staatskonzern Lufthansaanzudienen - zum Nachteil von Ryanair. Welchen Unterschied derWettbewerb ausmacht, konnten Telefonbesitzer vor langen Jahren an denpurzelnden Preisen nach der Öffnung des Marktes erkennen. In derLuftfahrt setzt die Regierung nun darauf, den Markt zu verengen.Viele Bürger müssen dafür womöglich bald doppelt zahlen - alsPassagiere und als Steuerzahler.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell