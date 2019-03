Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) - Stabilität setzt Staaten voraus, die siegarantieren können und wollen. Ohne die Fähigkeit zum Einsatzmilitärischer Mittel geht das nicht. Der aber hat immer das äußersteMittel zu sein und ist stets strikt vom Ende her zu denken: Was kanner bestenfalls bewirken? Selten ist das mehr als ein Gewinn an Zeitfür die Suche nach Lösungen. Wozu ein Militäreinsatz ausdrücklichnicht taugt, auch nicht unter Propaganda-Etiketten wie "humanitäreIntervention", ist eine nachhaltige Stabilisierung, gar eine Garantievon Freiheit, Demokratie, Wohlstand. Meist sind es übrigens dieMilitärs, die das am lautesten betonen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell