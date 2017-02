Stuttgarter Dieselfahrverbot: Jetzt Auto zurückgeben und Zukunft sichern!

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Die Düsseldorfer Anwaltskanzlei ROGERT &ULBRICH macht Dieselfahrer in Baden-Württemberg darauf aufmerksam,dass die grün-schwarze Landesregierung am 21.02.2017 entschieden hat,dass für die Landeshauptstadt Stuttgart ab dem 01.01.2018 einFahrverbot für Dieselfahrzeuge bis Euro 5-Norm eingeführt wird. Eswerde dementsprechend "eine Ordnungswidrigkeit darstellen, einDieselfahrzeug, das nicht die Euro 6-Norm erfüllt, im StuttgarterStadtgebiet auch nur anzulassen", erläutert Rechtsanwalt Ulbrich.Mit besonderer Spannung verfolgen die Rechtsanwälte die sinkendenPreise auf dem Gebrauchtwagenmarkt für die vom Abgasbetrugbetroffenen Fahrzeuge. Insbesondere im Stuttgarter Raum wird derPreisverfall in den kommenden Monaten eklatant sein, so dieEinschätzung der Anwälte. Die Betroffenen seien dann nicht nur voneiner erheblichen Einschränkung ihrer Mobilität betroffen sondernauch von einem erheblichen Eingriff in ihr Vermögen.Dieser Griff ans Portemonnaie müsse jedoch nicht wehrloshingenommen werden. Da die meisten Dieselfahrzeuge vom Abgasskandalbetroffen sind, bestehe die Möglichkeit, den Kaufpreis von demHändler und/oder dem Hersteller zurückzuverlangen. Lediglich eineNutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer müsse man sich indiesem Falle anrechnen lassen. Der entsprechende Auskehrungsbetragliege bereits jetzt in aller Regel erheblich über dem zu erzielendenMarktpreis beim Verkauf eines entsprechenden Fahrzeugs.Die Anwälte betonen, dass sich dies nicht nur auf Fahrzeuge ausdem VW-Konzern beziehe sondern auch auf viele andere Automarken. Eineentsprechende Fahrzeugliste sei unter www.auto-rueckabwicklung.de fürdas rechtsuchende Publikum zur Verfügung gestellt worden. Angesichtsder zu erwartenden Verfahrensdauer vor den Landgerichten sei esdringend Zeit, die bestehenden Ansprüche rechtshängig zu machen,zumal eine außergerichtliche Einigung mit den entsprechenden Händlernund Herstellern zumeist aussichtslos sei.Aus anwaltlicher Sicht raten die Anwälte zum jetzigen Zeitpunktausdrücklich nicht zum Erwerb eines Diesel- sondern zum Erwerb einesBenzin-/Hybrid- oder Elektrofahrzeugs.Pressekontakt:Tobias UlbrichRechtsanwaltFachanwalt für Transport- und SpeditionsrechtDozent FOM HochschulePilot JAR - FCL, SEP, MEP, NFQ,Rogert & UlbrichRechtsanwälte- eingetragene Partnerschaftsgesellschaft -Amtsgericht Essen PR-Nr.: 1801Königsallee 2b40212 DuesseldorfTelefon: (0049) (0) 211/310638-0Fax: (0049) (0) 211/310638-10E-Mail: ulbrich@ru-law.dehttp://www.auto-rueckabwicklung.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell