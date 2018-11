Stuttgart ist begeistert: Umjubelte Deutschlandpremiere des Broadway Musicals ANASTASIA / Prominenz erlebt Gänsehautmomente und ist zu Tränen gerührt (FOTO)

Stuttgart (ots) -Bei der Deutschlandpremiere hat ANASTASIA - DAS BROADWAY MUSICALam vergangenen Donnerstag die 1800 Gäste des Stage Palladium Theatersauf eine sowohl spannende als auch emotionale Reise mitgenommen. Mitfrenetischem Applaus und Standing Ovations bejubelten die Zuschauerdas Ensemble um Hauptdarstellerin Judith Caspari. Darunter auch dieprominenten Gäste:Tennis-Legende Boris Becker ließ sich gerne mitreißen: "Anastasiaist eine wirklich bewegende Geschichte in wunderbarer Kulisse,gespielt von einer tollen Cast. Man ist mitten im Stück, man verliertsich aus der eigenen Realität und fiebert richtig mit. Als sieendlich Paris erreicht haben, hat mich das tief berührt."Moderatorin und Sängerin Victoria Swarovski erzählt begeistert:"Anastasia war früher einer meiner Lieblingsfilme. Als ich gehörthabe, dass die Geschichte nun auf die Bühne kommt, war ich gespannt,wie sie als Musical umgesetzt wird. Das Stück hat mich richtig tiefberührt. Dazu die aufwändigen Kostüme, diese LED-Wand, die tollenStimmen der Wahnsinnsdarsteller - ich bin ganz baff."Das ausgeklügelte Bühnenbild hat das Model Barbara Meier besondersbeeindruckt: "Man wurde richtig in die Geschichte und dieverschiedenen Welten hineingezogen. Am Anfang dachte man wirklich,man sei in St. Petersburg, dann saß man mitten in einem Zug und kommtspäter in diesen wunderschönen Gärten von Paris an - einewunderschöne Reise zum Träumen."Auch Moderatorin Verena Kerth genoss den Abend: "Ich war die ganzeZeit emotional ergriffen. Das Stück ist unfassbar schön, wundervoll,tragisch und romantisch." Schlager-Star Anita Hofmann erlebte langanhaltende Gänsehautmomente: "Ich war ständig kurz vor den Tränen.Judith singt einfach fantastisch. Und die LED-Wand hat so unglaublichecht gewirkt."Einen ganz besonderen und persönlichen Bezug zu der Geschichte hatPrinz Hans Georg Yourievsky. Denn er ist der letzte lebende Ur-Enkeleines russischen Zaren. "Das Stück hat emotional sehr viel bei mirausgelöst, mir sind die Tränen gekommen, das war sehr berührend fürmich. Ich kenne sehr viele Orte aus den Szenen genau, zum Beispielauch die Paläste, das wurde im Bühnenbild exzellent umgesetzt."Pressestelle:Stage Apollo & Palladium Theater StuttgartJürgen Langerfeld | Tel. +49 (0)711 - 90066 912 |juergen.langerfeld@stage-entertainment.comOriginal-Content von: Stage Entertainment Stuttgart, übermittelt durch news aktuell