Stuttgart demonstriert für Trennung von Staat und Kirche

Stuttgart (ots) - Am Karfreitag ist es wieder soweit: In Stuttgartwerden wir PIRATEN gemeinsam mit den Humanisten, den JungenSozialisten, der Giordano-Bruno-Stiftung und den Climax Instituteswieder eine Tanzdemonstration für die Trennung von Staat und Religionausrichten. An diesem Tag sind nach wie vor Tanzveranstaltungen,sportlicher Wettkampf - auch Schachturniere - und die öffentlicheAufführung bestimmter Filme verboten.Nach wie vor genießen die Kirchen in Deutschland Priviliegien imBereich des Arbeitsrechts und der Finanzierung. Aber auch die Wahlder Feiertage in der Bundesrepublik und die an Feiertagen geltendenRegelungen sind stark an den Werten und Traditionen der christlichenKirchen orientiert. Die Piratenpartei fordert ein Ende dieserBevorzugung und demonstriert am Karfreitag für einen säkulären Staat."Noch immer werden Minderheiten durch die Kirchen ausgegrenzt. Dasist nicht mit unseren Grundwerten vereinbar und muss schleunigstunterbunden werden. Wir fordern ein sofortiges Ende derPrivilegierung dieser Institutionen, im Arbeitsrecht, in derFinanzierung und im Feiertagsgesetz. Der Staat darf keinegrundrechtsfreien Zonen zulassen", kommentiert Michael Knödler,Kandidat für den Gemeinderat Stuttgart für die Piratenpartei.Freitag, 19. April, ab 17:00Karlsplatz, StuttgartFür die Beschallung sorgt die "Black Pearl" von VTS-Heyl. Aufgrunddes Orgelkonzerts, welches ab 19 Uhr in der Stiftskirche beginnt,wird die Versammlung um 19 Uhr zu einer Laufdemo, um das Konzertnicht zu stören. Die Route führt über die Dorotheenenstr. über denCharlottenplatz Richtung Hauptbahnhof quer über denArnulf-Klett-Platz und endet am Börsenplatz.Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147