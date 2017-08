Sturmschäden in Ostbayerns Wäldern - Aiwanger/FREIE WÄHLER: Steuererleichterungen alleine reichen nicht

München (ots) - Die bayerischen FREIEN WÄHLER zeigen sich mit denbisher gemachten Versprechungen von Ministerpräsident Seehofer zurBewältigung der Wald-Sturmschäden in den Landkreisen Passau undFreyung-Grafenau nicht zufrieden. Fraktionschef Hubert Aiwangerfordert von der bayerischen Staatsregierung, den in der Forstreformbis 2022 geplanten weiteren Abbau von bayernweit rund 70 Stellen zustoppen. "Stattdessen müssen unverzüglich mehrere Dutzend Personen anforstlichem Fachpersonal vor Ort zusammengezogen werden, um dieAufarbeitung der Sturmschäden und die Wiederbegründung stabilerWälder zeitnah zu begleiten."Aiwanger warnt die Staatsregierung auch davor, "jetztwohlklingende Versprechungen zu machen, die am Ende für vieleWaldbauern nur heiße Luft sind". So würden zinslose Darlehen, die anviele Bedingungen geknüpft sind, in Zeiten niedriger Zinsen für vieleWaldbesitzer ins Leere laufen. Auch die versprochenenSteuererleichterungen würden bei vielen kleineren Waldbesitzern nichtviel bewirken und nicht ausreichen, um die Schäden aufzuarbeiten.Dringend erforderlich sei es, "großzügige staatlicheFörderprogramme zum Aufarbeiten der Sturmschäden durch privateForsttechnik wie Harvester und Rückezüge aufzulegen, umunfallträchtige Handarbeit bei der Aufarbeitung zu reduzieren".Aiwanger weiter: "Es kommt jetzt darauf an, das Sturmholz möglichstschnell und für die Waldbesitzer möglichst günstig und sicher aus denWäldern zu schaffen - sodass unsere Wälder mittels guter Beratungmöglichst rasch wieder begründet werden."Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell