Sturmschäden: Bund deutscher Baumschulen mahnt standortgerechte Gehölzpflanzung an Bahnstrecken an (FOTO)

Berlin (ots) -Anlässlich der Sturmschäden durch Bäume in Oberleitungen mahnt derBund deutscher Baumschulen eine standortgerechte Verwendung vonGehölzen an Bahnstrecken an."Auch die Bahn muss sich auf den Klimawandel einstellen. Dazugehört, dass direkt neben Bahnstrecken keine Baumriesen Verwendungfinden können", äußert der Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscherBaumschulen, Markus Guhl."Das Gehölzsortiment der deutschen Baumschulen ist soausgerichtet, dass entlang von Bahnstrecken eine gestaffelteGehölzverwendung problemlos möglich ist. Unmittelbar an der Trassekönnen Sträucher, in etwas weiterem Abstand kleinere Bäume und imausreichend großen Abstand große Bäume zur Verwendung kommen."Eine entsprechende Liste habe man bereits vor einigen Jahren mitder Deutschen Bahn intern besprochen. Gleichwohl sei man in derpraktischen Umsetzung bahnseitig offenbar nicht recht vorangekommen.Bahnstrecken seien Verkehrswege, bei denen auf die Verkehrssicherheitgeachtet werden müsse. Überlegungen, aus NaturschutzgründenBaumbestände, die die Strecken gefährden, stehen zu lassen, sind ausSicht des BdB nicht hilfreich. "Der Umbau des Bahnsaumes kannökologisch verträglich gestaltet werden. Auch da, wo die Bahnstreckendurch Wälder verlaufen, kann der vom Bundeslandwirtschaftsministeriumangestrebte Waldumbaubahn bahnverträglich gestaltet werden", so Guhlweiter.Gerade wenn die Bahn in den nächsten Jahren als Verkehrsmitteleine noch größere Last als heute tragen solle, sei der reibungsloseBetriebsablauf unabdingbar. Die Einbeziehung der grünen Infrastrukturam Rande der Bahnstrecken sei in einem modernen Verkehrskonzeptunabdingbar.Pressekontakt:Kerstin KuchmetzkiReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell