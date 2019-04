Im Sturmangriff über die Donau (FOTO)

Ingolstadt/Bayern (ots) -Soldaten geben Deckungsfeuer, der Sturmangriff beginnt. Ziel istdas andere Ufer der Donau. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren hat dieGebirgsjägerbrigade 23 am 9. April mit ihren Pionieren an der Donauden Angriff über ein breites Gewässer geübt. Die Übung dientezugleich der Weiterbildung von Unteroffizieren und Offizieren.Die Gebirgsjäger vom Gebirgsjägerbataillon 233 aus Mittenwald sindin Stellung gegangen. Sie nehmen mit ihrem Waffenträger Wiesel diefeindlichen Kräfte am anderen Ufer der Donau unter Beschuss. DieSturmboote der Gebirgspioniere setzen sich mit dröhnendenAußenbootmotoren in Bewegung.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.april2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBBJEH6579DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell