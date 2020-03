Sturm und Regen zum Trotz: Spargelsaison geht langsam los

BONN (dpa-AFX) - Auch wenn erste Landwirte schon mit der Ernte des ersten Spargels begonnen haben, rechnen Experten erst in einigen Wochen mit nennenswerten Mengen aus heimischen Anbau.



"Je nachdem, wie das Wetter ist, rechnet man in den Anbaugebieten schon damit, dass man Mitte März den ersten Spargel unter Folienabdeckung haben könnte", sagte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. Derzeit bieten in einigen Bundesländern vereinzelt schon Anbauer kleine Mengen des Edelgemüses an. Die Spargelbauern setzen auf eine Kombination aus beheizten Feldern und Folien über den Spargeldämmen, um dem Gemüse einzuheizen./eks/DP/zb