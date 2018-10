Sturm und Hagel verursachen Schäden in Milliardenhöhe

BERLIN (dpa-AFX) - Unwetter haben im vergangenen Jahr in Deutschland Versicherungsschäden von 2,9 Milliarden Euro verursacht.



"Davon gehen rund 2,6 Milliarden Euro und damit 90 Prozent allein auf das Konto von Sturm und Hagel", teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur Vorstellung des neuen Naturgefahrenreports am Dienstag in Berlin mit. Im Jahr 2016 hatten sich die Gesamtschäden auf 2,5 Milliarden Euro belaufen.

"Wenige verheerende Stürme über weiten Teilen Deutschlands und viele lokale Unwetter mit Hagel und Starkregen prägen das Schadenjahr 2017. Es war erneut ein Jahr der extremen Ereignisse", sagte GDV-Präsident Wolfgang Weiler der Mitteilung zufolge. Starkregen und Hochwasser richteten demnach gut 300 Millionen Euro Schaden an.

Zwei Milliarden Euro des Gesamtschadens entfallen demnach auf Schäden an Wohngebäuden, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Die Kfz-Versicherer mussten Schäden an Fahrzeugen in Höhe von 860 Millionen Euro ausgleichen./anj/DP/edh