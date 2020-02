Sturm Sabine: Hausrat und Wohngebäude gegen Elementarschäden versichern (FOTO)

München (ots) -- Hausratversicherung: Absicherung gegen Elementarschäden bereitsab fünf Euro im Jahr- Wohngebäudeversicherung: Elementarschutz ab 18 Euro jährlich- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoAktuell bringt Orkantief Sabine Sturm und Starkregen nach Deutschland. ExtremeWetterlagen wie diese verursachten im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von 3,2Mrd. Euro. Das geht aus der Naturgefahrenbilanz 2019 des Gesamtverbandes derDeutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor.1)Eine Elementarversicherung ist nicht nur günstig, sondern in der Regel auchproblemlos erhältlich. "Über 98 Prozent der Immobilien in Deutschland könnenproblemlos gegen Elementarschäden versichert werden", sagt Nina Senghaas,Managing Director Hausratversicherung bei CHECK24.Einen Versicherungsschutz gegen Naturgefahren erhalten Verbraucher in derHausratversicherung bereits ab fünf Euro jährlich. Ihre Wohngebäude versichernsie ab 18 Euro im Jahr z. B. gegen Sturm, Starkregen und Hochwasser.2)Elementarschäden in der Hausratversicherung ab fünf Euro jährlichIn der niedrigsten Hochwassergefährdungszone (ZÜRS-Zone 1) erhalten VerbraucherElementarschutz für ihren Hausrat ab fünf Euro pro Jahr. Im Schnitt derbetrachteten Tarife kostet der Zusatzbaustein jährlich nur 13 Euro. ZÜRS-Zone 1umfasst knapp 93 Prozent der Immobilien in Deutschland.3)Weitere sechs Prozent der Adressen liegen in ZÜRS-Zone 2. Für diese Gebieteverteuert die Absicherung gegen Elementarschäden die Hausratpolicedurchschnittlich um 20 Euro jährlich.Unwetterwarnung aufs Handy: CHECK24 hilft, bevor es zum Schaden kommtCHECK24-Kunden wenden einen Hausratschaden ab, bevor er entsteht. Auf Wunscherhalten sie bei einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes an ihremWohnort eine entsprechende SMS. Die Warnung finden sie außerdem im digitalenVersicherungscenter. So können sie z. B. rechtzeitig die Fenster schließen, umeinen Sturmschaden zu verhindern.Immobilien ab 18 Euro jährlich gegen Elementarschäden absichernIn der Wohngebäudeversicherung zahlen Verbraucher für Elementarschutz inZÜRS-Zone 1 zwischen 18 und 68 Euro jährlich. Durchschnittlich erhöht sich dieBasisprämie der Police pro Jahr um 45 Euro.Teurer ist die Elementarabdeckung in ZÜRS-Zone 2. Die Absicherung gegenUnwetterschäden kostet dort im Schnitt der betrachteten Tarife jährlich 83 Euromehr.Laut GDV sind in Deutschland zehn Mio. Häuser noch nicht umfassend gegenElementarrisiken versichert. Ohne die erweiterte Naturgefahrenversicherungmüssen Verbraucher fürchten, bei einem Schaden auf den Kosten sitzen zu bleiben.Denn die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich darauf verständigt,keine Hilfsgelder mehr auszuzahlen.4)Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung imKundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung, etwa zuLeistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 300CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oderTelefon. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihreVersicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben.Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und könnenso ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)GDV: Naturgefahrenreport 2019; http://ots.de/RsdfuC [27.12.2019]2)Betrachtet wurde der jeweils günstigste Hausrat- undWohngebäudeversicherungstarif aller im CHECK24-Vergleich verfügbarenVersicherer, Stand: 7.2.2020. Grafiken zu weiteren Beispielprofilen unter:http://ots.de/GhLSVq3)Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.: Serviceteil zumNaturgefahrenreport 2019, http://bit.ly/2ptul0v [18.10.2019]4)Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.: Naturgefahrenreport2019, http://bit.ly/32nBON3 [18.10.2019]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. 