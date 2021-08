Sturm Ruger & Co Aktie: Das ist unfassbar!

Nach den Daten scheint Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR) im zweiten Quartal 59,67 Millionen Dollar verdient zu haben, was einem Anstieg von 14,85% gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Sturm Ruger & Co verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 200,07 Mio. $, was einem Anstieg von 8,51 % seit Q1 entspricht. Im ersten Quartal verdiente Sturm Ruger & Co 51,96 Mio. $, und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung