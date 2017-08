BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Donald Trump angesichts der Auswirkungen des Tropensturms "Harvey" seine Anteilnahme ausgedrückt. "Die gewaltigen Überschwemmungen und erschreckenden Auswirkungen von Hurricane `Harvey` in Texas und Louisiana haben in Deutschland großes Mitgefühl ausgelöst", so Steinmeier. "Meine Landsleute und ich verfolgen mit tiefer Anteilnahme die Schicksale der von diesem außergewöhnlichen Sturm betroffenen Menschen und die angelaufenen Rettungsmaßnahmen. Ich möchte Sie bitten, dem amerikanischen Volk und besonders den Angehörigen der Opfer unsere tiefempfundene Solidarität zu übermitteln", so der Bundespräsident weiter.

"Wenn wir einen Beitrag zur Linderung der akuten Not leisten können, stehen wir dazu selbstverständlich bereit." Der Tropensturm hatte in Texas für schwere Überschwemmungen gesorgt, mehrere Menschen kamen ums Leben, Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Auch im Bundesstaat Louisiana bereiten sich Behörden und Einwohner auf heftigen Regen und Überschwemmungen vor.

Foto: über dts Nachrichtenagentur