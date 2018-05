Stundenlange Störung im Mobilfunk-Netz von O2

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Mobilfunknetz des Telekom-Anbieters Telefonica O2 ist am Dienstag stundenlang gestört gewesen.



Das Unternehmen konnte am frühen Abend zunächst noch keine Angaben dazu machen, wie schnell die Probleme behoben werden können. O2 schrieb bei Twitter, es könne "bei einem Teil unserer Kunden zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen". Auch Nutzer von Marken wie Aldi Talk, Fonic oder Blau, die auf dem Telefonica-Netz aufsetzen, waren von den Ausfällen betroffen. Es werde "mit höchster Priorität" an der Behebung der Störung gearbeitet, erklärte das Unternehmen ohne weitere Details./so/DP/zb