"Stumme Schreie" gewinnt den 3sat-Zuschauerpreis 2019 / "Tatort - für immer und Dich" erhält den Fernsehfilmpreis in Baden-Baden (FOTO)

Der ZDF-Fernsehfilm der Woche "Stumme Schreie" hat den3sat-Zuschauerpreis 2019 beim FernsehfilmFestival in Baden-Baden (25. bis 29.November) gewonnen. Unter der Regie von Johannes Fabrick und nach dem Buch vonThorsten Näter spielen Natalia Belitski, Juergen Maurer, Hanna Hilsdorf, TillPatz, Julius Nitschkoff und andere. Zeitgleich zum FernsehfilmFestival inBaden-Baden strahlte 3sat elf Wettbewerbsfilme aus. Die Zuschauer von 3sat habennun über ihren Favoriten entschieden.Der Fernsehfilm "Tatort - für immer und dich" (SWR) hat den Fernsehfilmpreis derDeutschen Akademie der Darstellenden Künste beim FernsehfilmFestival inBaden-Baden gewonnen. Die Begründung der Jury lautet: "Regisseurin Julia vonHeinz und Drehbuchautor Magnus Vattrodt erzählen nah an den Figuren undpsychologisch genau die Geschichte eines sexuellen Missbrauchs - durchwoben vongegenseitiger Abhängigkeit und zunehmender Gewalt, aus der die junge Frau sichschließlich selbst befreien kann. Hervorragende schauspielerische Leistungen,eine Kamera, die Räume eröffnet, Kostüm und Ausstattung, Schnitt und Musik -alles trägt bei zu einem kongenialen und herausragenden Werk. Zudem zeigt derFilm ganz nebenbei und selbstverständlich, dass wir in einer multiethnischenGesellschaft leben."Sonderpreise der JuryDer diesjährige Sonderpreis für herausragende schauspielerische Leistungen wurdeKarl Markovics für seine Darstellung des Bürgermeisters MichaelUnterguggenberger in "Das Wunder von Wörgl" (ORF/BR/ARTE/SRF/RAI SÜDTIROL)verliehen. "Durch sein Spiel und seine Präsenz erhält der Film mit seinemeigentlich spröden und anspruchsvollen Thema einer alternativen Geldwirtschaftin Zeiten der Weltwirtschaftskrise 1932 ein empathisches Zentrum, das seineZuschauer*innen zu jeder Zeit auch zur inhaltliche Auseinandersetzung undgedanklichen Durchdringung animiert. Karl Markovics macht es uns spielerischleicht, ohne es selbst leicht zu nehmen - im Gegenteil, er spielt eben mit Leibund Seele", begründet die Jury.Mit einem Sonderpreis für herausragende künstlerische Leistungen wurde DietrichBrüggemann ausgezeichnet. "Mit Dietrich Brüggemann ehrt die Jury dengleichermaßen präzisen wie geistreichen Autor des Drehbuchs für den 'Tatort -Murot und das Murmeltier' (HR) - eine so intelligente wie spannende, gewitztphilosophische und spielerisch selbstreferentielleZeitschleifengeiselnahmegeschichte, die durch die Darstellung der Routinen desPolizeifilmformats eben dieselben aufhebt. Sie ehrt die Regie, die dem Aberwitzder Vor- und Grundlage außergewöhnliche ästhetische Qualität abgewinnt; siewürdigt dabei auch die bis in kleinste Nebenrollen sorgsam überlegte Besetzungund sie ehrt nicht zuletzt den Komponisten, dessen vom HRRundfunksinfonieorchester kongenial eingespielte Musik dem Film Rhythmus undtongewordene Struktur gibt."Zur Jury gehörten dieses Jahr unter dem Vorsitz der Medienmanagerin Christianevon Wahlert, die Fernsehkritikerin und Literaturwissenschaftlerin Heike Hupertz,der deutsch-türkische Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent Mehmet AkifBüyükatalay, die Autorin und Regisseurin Simone Stevens, Geschäftsführerin derifs internationale filmschule köln, und der Hörspiel- und TheaterregisseurLeonhard Koppelmann an.Der Studierendenpreis der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, derHochschule für Fernsehen und Film München sowie der Filmuniversität BabelsbergKONRAD WOLF ging an "einen herausragenden Film der uns mehrheitlich überzeugthat und in einigen Punkten hoffnungsvoll stimmt, wenn wir an dasdeutschsprachige Fernsehen von Morgen denken. 'Tatort - Murot und dasMurmeltier"' (HR) schafft etwas, das öffentlich-rechtlichen Produktionen viel zuselten gelingt: Eine Seherfahrung zu schaffen, die mitreißt und unterhält, dieTiefgang ohne pädagogische Überdeutlichkeit liefert undgenerationenübergreifend Zielgruppen anspricht", begründen dieStudierenden ihre Entscheidung.Mit dem Hans Abich Preis, dem Ehrenpreis des Festivals, wurde die Regisseurin,Drehbuchautorin und Produzentin Julia von Heinz für "besondere Verdienste imBereich Fernsehfilm" ausgezeichnet. Die Jury in ihrer Begründung: "Scheinbarmühelos wechselt sie zwischen Kino und TV, arbeitet fiktional oderdokumentarisch und überzeugt sowohl durch ihre Ausdrucksvielfalt als auch durchihre präzise Gestaltungssicherheit."