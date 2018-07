Stürzt der Zinsentscheid die Türkische Lira in die Krise?

Gestern noch konnte die Türkische Lira ein deutliches Kursplus verbuchen. Heute steht fest, die türkische Währung wird es in Zukunft noch schwerer haben als zuvor, die hohe Inflation im Land zu stoppen. Am Dienstagmittag stand der Zinsentscheid seitens der türkischen Notenbank an. Entgegen den Erwartungen beließ die Notenbank den Leitzins bei 17,75 %. Experten hatten eine Anhebung des Zinssatzes auf 18,75 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Daut.